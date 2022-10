Météo - Retour de la pluie sous une nébulosité abondante

(Belga) La nébulosité sera abondante, jeudi, avec des pluies parfois sous forme d'averses. Quelques éclaircies passagères pourront revenir sur le nord du pays en cours d'après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 12°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 15 ou 16°C sur l'ouest. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest.

La nuit prochaine, le ciel sera souvent très nuageux avec quelques pluies par intermittence. En Ardenne, la visibilité pourrait être réduite par les nuages bas. Les minima se situeront entre 9 et 14°C avec un vent faible à modéré revenant au sud. Vendredi, la nébulosité restera abondante avec par moments de la pluie. Les maxima varieront entre 12 et 14°C en Ardenne et entre 15 et 17°C dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest. Samedi, une zone de pluie glissera sur les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse. L'ouest et le centre devraient rester au sec, à l'exception d'une petite averse isolée. Le ciel sera très nuageux dans la plupart des régions, mais quelques éclaircies pourront faire leur apparition sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 13 et 18°C avec un vent généralement modéré de sud à sud-ouest. Dimanche, le ciel restera assez nuageux avec encore possibilité d'un peu de pluie par endroits. Quelques rayons de soleil pourront faire leur apparition sur l'ouest du pays. Les maxima varieront entre 14 et 18°C. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest, s'orientant ensuite au sud-est. (Belga)