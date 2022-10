"Un énorme boum et des dizaines de sirènes": une violente explosion de gaz ravage une habitation dans le centre d'Ostende

"Une explosion de gaz vient d'avoir lieu à Ostende", signale Mathilde ce jeudi en fin de matinée via notre bouton orange Alertez-nous. "Il y a 30 minutes, énorme boum dans le centre d'Ostende. Depuis lors, des dizaines de sirènes non-stop à travers la ville", raconte à midi Greg. Sur les photos qu'ils nous ont envoyées, on aperçoit des flammes et une maison partiellement détruite.

D'après le cabinet du bourgmestre Bart Tommelein, une explosion de gaz s'est en effet produite vers 11h30 à l'intersection de l'Ooststraat et de la Christinastraat. "Nous n'avons pas encore beaucoup d'informations à ce stade. Il y aurait deux blessés", indique la porte-parole.

D'après la police locale, des travaux y sont en cours mais les circonstances exactes ne sont pas encore claires. Les pompiers sont encore mobilisés sur place afin d'éteindre les flammes.

Le bourgmestre d'Ostende doit arriver sur les lieux pour rencontrer la police et le parquet.



