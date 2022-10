Météo - Sous la pluie mais avec de la douceur

(Belga) La nébulosité sera souvent abondante, ce jeudi après-midi, avec par moments un peu de pluie ou quelques averses. Néanmoins, des éclaircies seront possibles, notamment au nord du sillon Sambre et Meuse, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima varieront entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés en plaine, sous un vent modéré.

Ce jeudi soir, quelques précipitations sont encore attendues. En cours de nuit, les nuages resteront nombreux mais le temps deviendra souvent sec avec toutefois, sur le sud du pays, un risque d'averses qui restera bien présent. Le vent faible à modéré de secteur sud-ouest reviendra au secteur sud favorisant la formation de brumes et de brouillards. Les minima ne dépasseront pas les 13 degrés. Vendredi, la nébulosité restera abondante, accompagnée de périodes de pluie. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Ardenne et 17 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement modéré de sud à sud-ouest. Ce week-end, le temps jonglera entre nuages, averses et éclaircies, sous des températures maximales très douces allant jusqu'à 18 degrés.