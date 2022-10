Après 20 millions d'euros de rénovation, une nouvelle école de danse internationale ouvre ses portes à Liège

Un projet à 20 millions d’euros voit enfin le jour à Liège ce jeudi. L’ancien centre régional de la Banque nationale belge a été totalement rénové et devient une école de danse, la Mosa Ballet School.

Une nouvelle école de dans prestigieuse ouvre ses portes ce jeudi à Liège. Cet établissement accueillera des danseurs en herbe du monde entier. La Mosa Ballet School a beaucoup d’ambition ; elle souhaite devenir l'une des meilleures écoles de ballet au monde. Cette école de danse place la barre très haute avec ses 10 studios de danse, dont 2 placés dans un internat pour accueillir ces danseurs et danseuses arrivés du monde entier. Sur les 85 élèves âgés de 12 à 18 ans, on dénombre 15 nationalités différentes.

Le matin, les élèves sont à l’école, mais l’après-midi, ils dansent face aux 300 mètres carrés de miroir qui ont été installés dans ce cadre prestigieux. Cet espace accueillait auparavant la Banque National de Belgique. Quelques clins d’œil architecturaux ont d’ailleurs été placés ici et là. Le coût du projet s’élève à 20 millions d’euros.

Le minerval est fixé, lui, à 6 000 euros pour un élève européen et 12 000 euros s’il s’agit d’un élève non-européen. Les élèves doivent passer un concours d’entrée pour être admis dans l’école. Benjamine De Cloedt, fondatrice de la Mosa Ballet School, détaille ce projet : "Pour attirer ces enfants, l’infrastructure est déjà attirante, mais ils viennent du monde entier alors pourquoi est-ce qu’ils viendraient chez nous et pas chez d’autres ? Ça, c'est grâce à nos directeurs artistiques. Le choix d’un directeur artistique qui choisit son équipe de professeurs. On a des professeurs de grande réputation donc ça se fait tout seul. Après, c’est vrai qu'on organisait des auditions dans le monde entier : à Tokyo, en Suisse, à Rome et j’en oublie. En Belgique aussi. Notre directeur artistique était premier danseur de l'Opéra de Paris. On a une autre soliste de l'Opéra de Paris, on a une danseuse étoile du Ballet de Kiev. On a une danseuse qui était étoile dans trois ballets russes, dont le Bolchoï".