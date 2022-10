Crise énergétique: de nombreux Belges se ruent sur les vêtements chauds

Vu l'augmentation des prix de l'énergie, nous sommes nombreux à avoir investi ces derniers jours dans des vêtements ou des accessoires chauds. Les ventes des couvertures, pantoufles et polaires sont en nette hausse. Une marque spécialisée dans la vente de sous-vêtements thermolactyls a même vu les ventes de sa gamme augmenter de plus de 240%.

Les clients dans les boutiques de vêtements sont de plus en plus nombreux à venir chercher la chaleur qu'ils non plus chez eux. "Il faut s'habiller chaudement parce qu'avec le coût de l'énergie, on ne peut pas se permettre d'augmenter le chauffage..."

"La crise de l'énergie fait qu'il faut bien s' habiller et de préférence bien chaudement à l'intérieur malgré que la maison est isolée..."

Ce magasin spécialisé dans les vêtements anti-froid connaît en deux semaines une progression de 35%. "Au moment, où il a commencé à faire plus froid, les clients sont arrivés. On en achète par paquet pour toute la famille. On vend 7 à 8 fois plus qu'en temps normal...", Gaetana Mastronardi, responsable d'un magasin de vêtements.

Mais ce constat ne s'arrête pas qu'aux magasins. L'artisanat est lui aussi pris d'assaut comme le remarque Claudine Frisque, petite productrice de laine.

"Il y a une nette augmentation dans la vente de laine et dans la confection de vêtements faits, en pure laine", confie-t-elle.

Se tourner vers la laine, c'est une solution pour ne pas allumer le chauffage. Pour les producteurs de fibres naturelles, l'avantage de ces matières, c'est la durabilité.

Alors que les rayons de couettes se vident, trouver des alternatives est devenu une priorité pour de nombreux Belges.