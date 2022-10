Fermeture de Logistics Nivelles: le directeur bloqué dans son bureau par les travailleurs

A la suite du mouvement d'humeur des travailleurs de Logistics Nivelles, qui demandent que le directeur du site leur fournissent les décomptes détaillés des indemnités de départ avant de quitter son bureau ce jeudi, la direction a fait appel à un huissier.

Les permanents syndicaux CNE et FGTB confirment que ce huissier s'est rendu dans l'entreprise dans l'après-midi.

En matinée, c'est la police locale qui est venue sur place pour se rendre compte de la situation. Les syndicats, eux, demandent une visite sur place de l'inspection sociale, pour que la loi soit respectée et que les décomptes détaillés des indemnités de départ soient fournis à chaque travailleur à licencier. Le permanent FGTB, Pascal Strube, parle de "criminalité sociale" en évoquant l'attitude de la direction de Kuehne+Nagel, qui ne fournit pas les calculs détaillés des indemnités pour chaque travailleur et propose des sommes qui ne correspondent pas à ce qui était convenu dans le plan social signé en juin. "On n'en veut même pas aux administratifs du site: la volonté vient de plus haut", indique Pascal Strube.

Son homologue de la CNE, Didier Lebbe, indique avoir fait appel à l'auditorat du travail jeudi après-midi, pour obtenir la visite de l'inspection sociale et ainsi obliger la direction à remplir ses obligations vis-à-vis des travailleurs.