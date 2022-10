1.766€ pour le "Thalys des Neiges" : pour Antoine, "défenseur des trains", il y a quelque chose qui cloche

Antoine et sa famille ont voulu prendre des tickets de train pour se rendre en vacances à la montagne durant les congés de fin d’année. Un voyage qu’ils ont l’habitude de faire: le logement était réservé, Antoine n’avait plus qu’à s’occuper du transport. Mais une mauvaise surprise est venue perturber son organisation.

Pour les vacances de fin d’année, Antoine avait réservé un appartement à la montagne pour y passer quelques jours avec sa famille pendant les congés d’hiver. En raison de ses convictions écologiques, il décide de prendre un Thalys des Neiges. Il s'agit d'une offre que la société de TGV met spécialement en place pour se rendre dans les Alpes durant la période hivernale.

Le tarif des tickets évolue en fonction de la date de réservation et de la demande. Antoine a déjà pris ce train 2 fois. Il savait donc que s’il s’y prenait trop tard pour réserver ses tickets, il paierait plus cher. "J’avais mis un rappel sur mon téléphone le jour où les tickets étaient mis en vente", nous a-t-il expliqué après avoir contacté la rédaction de RTL info via le bouton orange Alertez-nous.

Il y avait encore quelques places, mais ça me revenait à 1766 € pour 5 personnes !

Le 6 octobre, le premier jour de vente des tickets, il s’installe devant son ordinateur pour procéder à sa réservation. "J’ai voulu les prendre l’après-midi, mais pour les dates que je désirais, tout était quasiment vendu. Il y avait encore quelques places, mais ça me revenait à 1766 € pour 5 personnes !". C'est du jamais-vu pour Antoine.

Au vu de la forte demande, les quelques tickets qui restent sont très chers. Dans le cas d’Antoine, si l’on divise ce montant par 5, cela revient à 353,20 € par personne pour aller dans les Alpes françaises. "Je ne sais pas qui sait se payer ça" s’exclame Antoine. Le soir même, il n'y avait plus aucun ticket disponible. Pour ses voyages précédents, il estimait en avoir eu pour 640 euros pour quatre personnes en réservant à l'avance.

Antoine comprend que les tarifs peuvent fluctuer, mais il déplore le manque d'adaptation des sociétés ferroviaires face à la nouvelle demande. "Ce qui me frustre, ce sont ces prix évolutifs. En tant que défenseur des trains, je ne veux pas faire une mauvaise pub. Le système est bien, mais il faut qu’ils proposent plus de trains ou plus d’alternatives", estime Antoine.

Je vais y aller en voiture, je n’ai pas le choix

Il voit tout de même le bon côté des choses : "Le point positif, c’est qu’il y a un changement de mentalités, les gens pensent plus à prendre le train". À regret, Antoine se voit donc contraint de prendre un autre mode de transport pour aller à la montagne. "Je vais y aller en voiture, je n’ai pas le choix. J’ai une voiture électrique donc on fera une escale sur le chemin, et puis voilà" explique-t-il.

Une variation de prix très importante

"Pour faire Bruxelles-Liège, on paiera toujours le même prix, peu importe si on achète le ticket à l'avance ou juste avant d'embarquer. Mais si on fait Bruxelles-Marseille, on peut en avoir pour 55 euros comme pour plusieurs centaines d’euros" s'interroge Antoine. Ce tarif évolutif est comparable à celui opéré dans le secteur aérien. En fonction de la demande, les prix de tickets peuvent fortement varier. C'est le principe du yield management. Ce système permet aux entreprises de transports d'optimiser le remplissage des trains ou des avions, mais aussi leur chiffre d'affaires. Une méthode que la SNCB ne pratique pas pour l'instant. En revanche, les sociétés de transport ferroviaire françaises utilisent le yield management.

Dans ce cas-ci, la demande était tellement forte dès le premier jour de vente des tickets que les prix ont très vite atteint des sommes très élevées. Antoine a téléphoné à Thalys pour savoir s'ils allaient augmenter l'offre de train. Une question à laquelle la société a répondu négativement. "C’est dommage qu’ils ne proposent pas de solutions" a réagi le voyageur.

Le taux de fréquentation des trains en forte hausse… Et les prix aussi

Durant l'été 2022, le patron de la SNCF se félicitait dans les colonnes du Parisien : "Il n'y a jamais eu autant de gens dans les trains". En effet, 23 millions de voyageurs ont utilisé les chemins de fer pour se déplacer. Un nombre record. En Belgique, la fréquentation des trains est en croissance. La société ferroviaire belge a déclaré en octobre 2021 être revenu à 80 % du nombre de voyageurs habituels avant la crise du Covid. En 2019, la fréquentation tournait autour des 900 000 voyageurs par jour durant la semaine. Une hausse qui se mêle à une augmentation des tarifs.

Selon les données de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques en France, le prix des tickets de train a réellement augmenté. Entre avril 2021 et avril 2022, l'INSEE rapporte une augmentation moyenne de 14,6 %. En janvier et avril 2022, la hausse est de 15,3 %. En Belgique, le train risque également d'être plus cher. La SNCB songe à élever ses prix d'un peu moins de 10 % d'ici l'année prochaine. Cependant, la société de transport affirme que c'est en réponse à l'explosion des prix de l'énergie. De passage dans l'émission C'est pas tous les jours dimanche mi-septembre, Georges Gilkinet a déclaré : "Il y a une réalité que vit la SNCB, comme l'ensemble des citoyens et des entreprises, c'est l'augmentation de ses coûts de 27 % liés à l'électricité et à l'indexation des salaires".

Une croissance des tarifs qui est en contradiction avec les discours encourageant le train comme mode de transport principal.