A Lyon, Peinture Fraîche convoque de nouveau la crème du street art

Le festival international de street art Peinture Fraîche célèbre jusqu'au 6 novembre à Lyon le graffiti sous toutes ses formes, avec comme chaque année la volonté d'associer art et technologie.

"Peinture fraîche a un ADN unique au monde, on aime inviter les street artistes du monde entier, de France et de Lyon, mais aussi des +makers+, ces bidouilleurs capables de créer leurs propres instruments de création", a expliqué à l'AFP Cart'1, street artiste, âme et directeur artistique du jeune festival.

Comme lors des trois éditions précédentes, les artistes investissent le vaste entrepôt désaffecté de la Halle Debourg (sud de Lyon), dont les parois intérieures et extérieures ont encore été garnies, sous-sol compris, de nombreuses fresques et installations.

Pour cette quatrième édition, 44 street artistes et 27 créateurs divers: DJ, sérigrapheurs, ou tatoueurs de neuf pays sont invités.

Parmi les peintres les plus emblématiques, figurent le Britannique Voyder, qui embrasse le style renaissance pour mettre la diversité en lumière, le Colombien Toxicomano à la démarche punk, l'artiste turc Bakeroner adepte du writing (graffitis avec des lettres), Afnan une jeune artiste originaire du Yémen, l'italien Cibo qui peint des plats culinaires italiens ou encore Lokiss,un spécialiste du graff parisien.

Cette année encore, l'objectif est d'offrir une forme d'ode au graffiti avec un focus sur l’expérience technologique. Une application novatrice permet notamment une visite en réalité augmentée agrémentée d'un voyage dans le temps au travers des différentes œuvres ayant orné chaque mur depuis 2019.

Sont également proposées des animations diverses comme des ateliers graffiti et sérigraphie réels ou digitaux, des jeux vidéo, des performances live et les traditionnelles soirées animées par des DJ les vendredis et samedis soirs.

Si l'art urbain peine à se faire une place dans les musées, il investit peu à peu les galeries de renommée internationale. Cette année, Peinture Fraîche propose à la vente quelque 150 œuvres sur divers supports.