On l'appelle déjà "la mitraillette": un nouveau radar, capable de flasher 4 fois plus, arrive bientôt sur nos routes

Certains l'appellent déjà : "la mitraillette". Un radar "Lidar" d'un nouveau type fera donc son apparition sur nos routes, dès la fin de l'année. Un appareil capable de couvrir jusqu'à 4 bandes de circulation et de flasher 3 à 4 fois plus de véhicules

Il fait la même taille que l’ancien, le design est totalement identique.

Mais à l’intérieur, c’est une technologie incomparable, bien plus performante qu’auparavant.

Un dispositif plus rapide que l’ancien modèle. Pierre Grisard, porte-parole de Securoad, développe : "En dix ans, c'est la première fois qu'on met sur le marché une nouvelle génération. Elle a été homologuée, il y a peu en Wallonie. Ce Lidar est trois à quatre fois plus rapide que le précédent. On va arriver à un contrôle de 5 à 6 véhicules par seconde."

Plus rapide mais aussi plus efficace. Ce radar 'Lidar' pourra désormais contrôler 4 bandes de circulation en même temps. "Avant, c'était trois. Maintenant, c'est quatre. Toujours dans les deux sens de la circulation. La grande particularité est qu'on peut régler la vitesse de contrôle par bande de circulation."

D'abord en Wallonie, Bruxelles et la Flandre suivront

Autre nouveauté : cette nouvelle version du 'Lidar' pourra repérer les véhicules en contresens indépendamment de leur vitesse.

"Par exemple, on circule dans un sens unique ou on emprunte une autoroute à contre-sens. Le véhicule sera flashé. La photo du véhicule sera automatiquement envoyée au centre de traitement." Une dizaine de nouveaux de ces radars seront installés fin de cette année en Wallonie. D’autres sont prévus pour le début de l’année prochaine et seront placés à Bruxelles et en Flandre également.