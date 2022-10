Environ 10% des litiges se règlent par la médiation au tribunal de l'entreprise de Liège

(Belga) Environ 10% des litiges se règlent par la médiation au sein du tribunal de l'entreprise de Liège, a indiqué sa présidente lors d'une conférence de presse jeudi en fin d'après-midi au sein de la Grand Poste, dans la Cité ardente.

Depuis dix ans, le tribunal de l'entreprise de Liège utilise les permanences de médiation pour régler des litiges. Le bilan dressé jeudi en fin d'après-midi par la présidente du tribunal de l'entreprise est positif puisqu'environ 10% des litiges se règlent par les permanences de médiation. La médiation est un mode de résolution à l'amiable des conflits dans un délai assez rapide. Une personne indépendante du contentieux, le médiateur, va rester neutre et écouter les deux parties. Il est le facilitateur de communication et ne doit pas amener de piste de solution, celle-ci devant émerger des parties elles-mêmes. C'est une solution peu coûteuse et durable, qui va satisfaire tout le monde, éviter un nouveau litige et conserver le dialogue entre les parties, a vanté Fabienne Bayard, la présidente du tribunal de l'entreprise. Les permanences de médiation ont été mises en place en 2012 grâce à un partenariat entre le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Liège et le tribunal de l'entreprise. "On a été très vite victime du succès. On s'est rendu compte que cela faisait des heureux," a expliqué Mme Bayard, précisant que "nous sommes d'abord des pacificateurs sociaux avant d'être des juristes". Ce n'est qu'en 2018 que le législateur belge a décidé d'officialiser les médiateurs. Ils sont environ une cinquantaine à se relayer aux permanences de la médiation pour le tribunal de l'entreprise de Liège. La plupart d'entre eux sont des avocats qui ont passé une formation supplémentaire pour exercer la médiation à titre complémentaire. (Belga)