Qualifications Euro de handball - Les Red Wolves battus 25-24 aux Pays-Bas pour leur entrée en matière

La Belgique s'est inclinée 25-24 face aux Pays-Bas dans son premier match des qualifications pour l'Euro 2024 de handball, jeudi à Bois-le-Duc.

Le score était de 12-9 à la pause, après une 1e mi-temps où le gardien Jef Lettens a tenu l'équipe belge dans le match (9 arrêts). La défense belge manquait elle d'agressivité face à des Néerlandais cherchant le un contre un. Avec la montée au jeu de Kedziora en début de la seconde période, les Belges étaient plus mobiles et des brèches s'ouvraient dans la défense locale, ce dont profitait Serge Spooren pour alimenter le marquoir. Les Wolves refaisaient petit à petit leur retard et rejoignaient les Néerlandais au score à la 58e (23-23) par Querimi. Durant les 120 dernières secondes, les Néerlandais faisaient parler leur expérience et prenaient le dessus, malgré une dernière tentative belge par l'entremise de Querimi dans les dernières secondes. "Il y a beaucoup de déception sur ce match, a déclaré le coach des Red Wolves Yérime Sylla après la rencontre. "Nous avons manqué de réussite en 1e mi-temps. Il y avait beaucoup trop d'à peu près, beaucoup de marché, alors qu'il y avait de l'intensité à l'entraînement. On a réussi une 2e mi-temps plus aboutie mais on est passé à côté de l'occasion de prendre au moins 1 point parce que la 1e mi-temps n'était pas réussie". Les Red Wolves joueront leur prochain match contre la Croatie dimanche à Hasselt (13h45). "On va essayer d'au moins se décomplexer. Il faudra qu'on franchisse le cap mental qui nous a fait défaut aujourd'hui", dit Yérime Sylla. La Grèce, qui a battu deux fois les Belges lors des qualifications au Mondial, complète cette poule. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes décrocheront leur ticket pour l'Euro 2024, qui aura lieu en Allemagne.