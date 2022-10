Aide fédérale pour le gaz et l’électricité: les copropriétaires pourront-ils en profiter?

Le gouvernement fédéral a annoncé ces derniers jours les conditions et l’ampleur de son aide pour amortir les coûts très élevés de l'énergie. Il s’agit d’un forfait de 135€ de réduction sur le gaz, et 61€ sur l’électricité : cela fait 196€ par mois. (ndlr: de novembre 2022 à mars 2023).

Une zone d'ombre restait toutefois à éclaircir. Les Belges qui vivent en copropriétés, avec des contrats d'énergie collectifs, y auront-ils droit?

"Oui, on a trouvé une solution. Cela va se faire via une prime qui peut être demandée, on ne peut pas faire cela de manière automatique. La loi passera au Parlement mardi prochain. Cela veut dire que, pour le paquet de base (pour les 5 mois), ceux qui habitent dans des copropriétés, auront aussi droit à cette aide de base. Cela sera rétroactif pour les 5 mois (de décembre au mois de mars). C'est surtout pour le gaz, car pour l'électricité, ce sont d'habitude des compteurs individuels. Mais pour les compteurs collectifs, c'est aussi réglé maintenant", précise la ministre de l'Énergie, Tine Van der Straeten (Groen).

Le formulaire sera disponible sur les site du SPF Economie une fois que la loi sera passée.

>Aide fédérale pour le gaz et l’électricité: quels montants et durant combien de temps?