(Belga) Le Bélarus a placé ses forces armées en état d'alerte plus élevé dans le cadre d'une "opération anti-terroriste", ressort-il vendredi de déclarations officielles.

Le ministre bélarusse des Affaires étrangères, Vladimir Makej, a déclaré dans une interview au journal pro-Kremlin Izvestia qu'il y aurait des informations concernant des provocations "prévues par certains pays voisins, jusqu'à et y compris l'occupation de zones au sein du territoire biélorusse". Il a de ce fait annoncé un renforcement des contrôles aux frontières du Bélarus. Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a également lancé une alerte terroriste élevée, selon l'agence de presse d'État russe TASS. Depuis plusieurs semaines, il y a des spéculations sur le fait de savoir si Minsk pourrait se joindre à l'invasion russe de l'Ukraine. Loukachenko a toujours nié cela, mais a accru la coopération militaire avec la Russie. En témoigne l'annonce récente de la création d'une unité militaire conjointement avec la Russie. Selon le ministre bélarusse Makej, l'opération anti-terroriste n'est pas un prélude à une attaque dirigée contre l'Ukraine. Cependant, il a laissé la porte ouverte à une politique plus agressive. "Cela conduirait-il à des tensions entre le Bélarus et les pays voisins ? Nous verrons ce qu'il se passe à nos frontières à l'ouest et au sud", a-t-il dit. (Belga)