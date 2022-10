"Les conditions de travail sont assez pénibles": les CPAS des 19 communes de Bruxelles en arrêt de travail

Tous les CPAS bruxellois sont touchés par des arrêts de travail ce vendredi. Dans les 19 communes de la région, le constat est le même : les employés de ces Centres Public d'Action Sociale se sentent submergés par la surcharge de travail. Les demandes liées à la crise de l'énergie qui frappe les Belges, sont trop nombreuses.

Muriel est assistante sociale dans un CPAS bruxellois depuis 27 ans. Aujourd'hui, son métier est devenu difficile à exercer. "Les conditions de travail sont assez pénibles, dans le sens que nous avons énormément de pression au niveau des dossiers. Beaucoup de dossiers, manque de personnel... On fait des heures supplémentaires qu'on n'arrive même plus à récupérer tellement on a une charge de travail. On essaie d'aider à maximum la population, mais on ne sait plus", regrette-t-elle.

Muriel est en arrêt de travail pour cette première action des syndicats en front commun. Ils déplorent la pression exercée sur les CPAS où les retards de dossiers s'accumulent. "De plus en plus de gens partent en burn out, donc évidemment, c'est un cercle vicieux parce que les gens qui partent en burn out, on reprend les dossiers. L'idée évidemment, c'est de pouvoir continuer à faire du social mais du social de qualité. Et aujourd'hui, on ne l'a plus", dénonce Mathieu Verhaegen, président de la CGSP Bruxelles.

La surcharge de travail, Dieumerci la ressent au quotidien. Il gère deux fois plus de dossiers qu'en temps normal. "Aujourd'hui, moi, je manifeste vraiment pour que la direction se prenne en charge et qu'ils puissent penser au travers de ceux qui donnent leur vie au service de la population", dit-il.

Plus d'effectifs et un meilleur salaire pour des CPAS au bord du gouffre. C'est la demande des syndicats qui organisent 4 journées d'action d'ici la fin octobre.