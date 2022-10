La gare de Liège-Guillemins prend des couleurs: une oeuvre colorée va recouvrir son toit pendant un an

La gare de Liège-Guillemins affiche de nouvelles couleurs : des carrés colorés ornent maintenant la gare. Une oeuvre à 600.000 euros réalisé par l'artiste français Daniel Buren.

Des couleurs qui tombent du ciel et qui recouvre la gare : un véritable spectacle pour les yeux. Il aura fallu deux mois et demi pour réaliser cette fresque monumentale et ces couleurs attirent le regard de nombreux voyageurs et le résultat laisse rarement indifférent.

"Un peu de gaieté pendant ces temps moroses, ça apporte de la chaleur, c'est bien", s'exclame une passante. "C'est très joli, ce sont de belles couleurs", dit un autre. "Je ne suis pas fan", nuance une autre passante. "Mais cela ne reste que pour un an".

Ce projet, on le doit à Daniel Buren, mondialement connu pour ses colonnes qui trônent dans la cour d'honneur du Palais-Royal à Paris. À 84 ans, l'artiste aime voir ses œuvres loin des musées.

Financé majoritairement par des donateurs

"Tout le monde vient ici, tout le monde a besoin du train, donc c'est un lieu presque idéal pour être sûr qu'il y ait du monde", note l'artiste. Très vite, cette œuvre a fit le tour des réseaux sociaux. 600.000 euros de dépensés pour la voir apparaître : 10 % financée par des pouvoirs publiques, le reste, par de généreux donateurs.

"L'idée était de partager la passion de l'art contemporain et de la partager avec tous, en la rendant accessible à tous et gratuitement, et quoi de mieux qu'une gare pour le faire", note Stéphane Uhoda, homme d'affaires et donateur.

Au total, 1 hectare de verrière a été recouvert. L'œuvre sera visible jusqu'au 15 octobre 2023.