"Environ 20 tonnes de ferrailles à évacuer": le Haut-Fourneau B d'Ougrée à Seraing démoli

Une page importante se tourne dans la région liégeoise. Après Chertal, c’est au tour du Haut-Fourneau B d’Ougrée à Seraing d'être démoli. Il s'agit vraiment d'un symbole du passé sidérurgique wallon. La Tour sera d'ailleurs conservée mais les 35 hectares du site, eux, seront totalement réaménagés.

Le chantier de démantèlement du site du Haut-Fourneau B d'Ougrée (Seraing), en région liégeoise, va durer quatre ans. Quelque 300 structures seront affalées pour ensuite être débitées en vue de l'évacuation, a expliqué vendredi Nicolas Bughin, chargé de communication pour le groupe Wanty, chargé du démantèlement, à l'occasion du lancement du chantier en présence du ministre wallon de l'Economie, Willy Borsus.

Cette première phase du processus de reconversion industrielle va être réalisée sur la base du permis accordé en août 2021. Elle devrait s'achever en 2026. La seconde phase consistera par la suite à assainir les sols et dépolluer le site. Une première structure a été affalée ce vendredi. Dans l'ensemble, quelque 300 affalements sont prévus. Les structures seront débitées pour ensuite procéder à l'évacuation, essentiellement par barge. "On estime à environ 20 tonnes la quantité de ferrailles à évacuer. Ce qui constitue 90% des matériaux sur le site. Le tout sera évacué pour revalorisation. Le taux de recyclage est d'environ 98%", souligne Nicolas Bughin. À ce stade, les opérations ne prévoient pas de dynamitage. Plusieurs éléments seront conservés, dans un souci de devoir de mémoire et sauvegarde du patrimoine, à savoir le bâtiment des chaudières; la structure au-dessus du pont; le Haut-Fourneau (cowpers, cheminée, tour carrée et plancher de coulée) et les silos à minerais.