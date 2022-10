RTL Info répond à vos questions: pourquoi les boulangers n'affichent pas les informations nutritives ?

Ce vendredi, vous pensez déjà au week-end ainsi qu'au petit déjeuner de demain. Avec pourquoi pas, des croissants bien chauds de la boulangerie ! Louis nous a écrit via le bouton orange Alertez-nous. Il va souvent à la boulangerie chercher son pain. Et il se demande pourquoi son boulanger n'affiche pas les informations nutritives, la composition de ses produits ?

RTL répond à vos questions à la réponse : parce qu'il n'est pas obligé, tout simplement... Pas d'obligation d'afficher les composants, pour les produits NON préemballés, ceux qui sont en vente directe, et donc, frais du jour... comme, les croissants, etc... Et ce même s'ils sont emballés dans un petit sachet papier. C'est valable aussi pour les biscuits, les pralines, qui sont préparés peu avant d'être vendus.

D'ailleurs, vous l'avez sans doute remarqué, il n'y a pas de date de péremption sur les produits de boulangerie. Parce que, de par leur nature, ils sont normalement consommés dans les 24h qui suivent. Et donc, cette date de péremption n'est pas reprise. Ce qui doit être indiqué, c'est donc le nom du produit, et son prix.

Il n'y a que les produits préemballés qui sont soumis à un étiquetage

Donc s'ils contiennent des allergènes, ils doivent clairement indiqués. Par exemple : des pots de confiture, vendus en boulangerie. C’est au consommateur de connaître ses allergies éventuelles, et donc, de demander au boulanger ce que contiennent ses produits.

Le boulanger lui, est tenu répondre, de connaître ses produits, ses créations avec les allergènes éventuellement présents. C’est toute la différence avec le supermarché. Là, on se sert, on regarde la composition, puis on met dans son caddie. Personne pour vous servir… contrairement à la boulangerie, et autres commerces de proximité. À vous donc d’être prévoyant ! Et l'artisan, bien au courant !