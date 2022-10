 Test Nothing Phone (1): enfin une nouvelle marque de smartphone, et celle-ci mise sur... les lumières intégrées !

Le Nothing Phone (1) est une proposition innovante, avec une vraie nouveauté (c'est rare), une fiche technique honorable et un prix raisonnable (469€). Y aurait-il une ombre au tableau ? Une toute petite, rassurez-nous…

Très concurrentiel, le marché du smartphone est plutôt verrouillé. Sans surprise, Apple et Samsung trônent largement en tête des parts de marché, fabriquant environ 50% des téléphones vendus dans le monde, et gagnant pas mal d'argent au passage. Derrière, Xiaomi et Oppo parviennent aussi à tirer leur épingle du jeu, bien qu'ils ne sont pas présents sur le marché américain. Et le reste des acteurs ? Ils vivotent, peinant à dégager des bénéfices qui leur permettraient pourtant d'innover davantage. C'est la dure loi du marché…

Face à un tel constat, on imagine aisément que l'arrivée d'une nouvelle marque de smartphone est un pari des plus risqués en 2022. C'est pourtant ce que tente la (très) jeune entreprise Nothing, basée à Londres (bien qu'elle fasse fabriquer son matériel par des entreprises basées en Asie, sans surprise). J'ai pu mettre la main sur le Nothing Phone (1) durant deux semaines pour m'en faire une idée plus précise. Un smartphone original dans son design, qui garde un prix très concurrentiel de 469€.

Rafraîchissant

Et ça fait du bien aux yeux, car Nothing, fondée en partie par l'ancien patron de OnePlus (tiens, tiens, aussi une entreprise qui a lancé des smartphones très audacieux dans les années 2010), mise énormément sur le design, le look, l'exclusivité et l'image de marque. Une marque qui aime parler de la hype très orchestrée qu'elle connait depuis le début de son aventure en 2020, quand elle teasait à outrance son premier produit, une simple paire d'écouteurs sans fil (transparents eux aussi).

Résultats: une interface (Nothing OS dans sa version 1.1.3 actuellement) basée sur Android 12, mais avec un joli travail sur l'esthétique et l'ergonomie des menus. Animations des fenêtres et écrans, fluidité générale: c'est plutôt agréable à utiliser, et assez rafraîchissant, même si on reste dans l'univers Android/Google qu'on ne connait que trop bien.

LED intégrées !

Originalité indéniable: la glyph interface. Il s'agit d'un jeu de lumières sur l'arrière de l'appareil, rendu possible par la transparence complète de la face arrière, et le bel agencement de la mécanique interne. Les fines bandes blanches de type LED s'allument lors de certains scénarios. Un contact prédéfini vous appelle (choix parmi une combinaison de 10 sonneries/vibrations/lumières), vous retournez le smartphone sur une table, il est en charge (les lumières deviennent une jauge) ou si vous utilisez l'assistant vocal en mode main libre: le dos du smartphone s'allumera de telle ou telle manière. Un petit gadget un peu tuning, mais un gadget inédit et, je dois l'avouer, qui me plait beaucoup (surtout pour les sonneries et la charge).





Quelle fiche technique ?

Le smartphone de Nothing présente un équilibre assez intéressant entre le prix, bien sûr (469€, c'est du pur milieu de gamme), le design (original, on l'a dit) et la fiche technique (ayant mis des curseurs originaux de part et d'autre). On retrouve donc:

Une puce Snapdragon 778G+ développée spécialement pour Nothing (et intégrant la charge sans fil dans les deux sens, rare dans cette gamme de prix). Ce n'est pas la puce la plus rapide pour les jeux les plus gourmands, mais pour 90% des utilisateurs, c'est largement suffisant.

Entre 8 et 12 GB de RAM, entre 128 et 256 GB de stockage interne: c'est du grand classique, quel que soit le prix.

Un écran OLED de 6,55 pouces relativement standard en 2022, mais avec une belle définition (2400 x 1080) et un bon taux de rafraîchissement (120Hz) et la prise en charge du HDR10+. Difficile de voir la différence avec un smartphone à 1.300€…

Une partie photo qui se débrouille très bien pour cette gamme de prix, avec un choix raisonnable: intégrer deux capteurs (on en retrouve parfois 5 sur certains modèles) de 50 MP, le principal étant un bon Sony IMX766 qui fait d'excellentes photos lorsque la lumière est suffisante (il y a un peu plus de bruit que d'habitude dans l'image quand il fait sombre). L'autre capteur est un ultra grand angle signé Samsung, d'un peu moins bonne qualité ; mais globalement, on a affaire là aussi à une proposition efficace.





Nothing se rattrape avec les accessoires

C'est un sans faute jusqu'à présent pour Nothing, vous l'avez compris. Le seul défaut que je lui trouve, c'est son côté un peu radin au niveau des accessoires. Alors que certains constructeurs chinois sont généreux, intégrant chargeur ultra-rapide et coque de protection, Nothing ne livre que le smartphone et un câble (comme Apple et Samsung, ceci dit). Pour être certain de le charger le mieux possible, il faudra ajouter dans le panier un chargeur 45W (35€) ; et pour le protéger, une housse en plastique (25€) voire un écran de protection solide (19€ mais rassurez-vous, il y a un film de protection préinstallé pour éviter les petites griffes).

En conclusion, cependant, si vous avez envie d'un bon smartphone qui soit original, si votre budget est d'environ 470€, si vous avez toujours rêvé d'avoir une sonnerie+vibration+lumière personnalisée pour vos contacts préférés, vous avez trouvé dans Nothing votre nouvelle marque. L'appareil est en vente exclusivement en ligne (notamment sur le site de la marque et sur Amazon), ce qui représente des économies de distribution intéressantes pour Nothing.