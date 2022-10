Crise de l'immobilier, covid, dettes: sur le point d'obtenir un troisième mandat, voici les défis majeurs du président chinois

Le Congrès national du Parti communiste s'ouvrira ce dimanche en Chine. Le président Xi Jinping devrait s'y voir attribuer un troisième mandat. Il est actuellement confronté à une série de défis économiques, notamment:

une crise du secteur immobilier chinois,

les sévères confinements dus au coronavirus,

la montée en flèche des dettes des administrations locales et des entreprises

l'affaiblissement de l'économie mondiale.

À cela s'ajoutent les tensions croissantes avec l'Occident au sujet de Taïwan, ainsi que la guerre en Ukraine.

Les projets de Xi Jinping

Quelque 2.300 hauts fonctionnaires et délégués du parti sont attendus lors du congrès dans la capitale chinoise. On s'attend également à ce que Xi Jinping gagne en pouvoir lors de ce rassemblement, qui durera une semaine. Cela pourrait faire du dirigeant de 69 ans le plus puissant de Chine depuis Mao Zedong. Il est président de la deuxième plus grande économie du monde depuis 2013.

Dans un discours télévisé, le président reviendra d'abord sur les réalisations de ces dernières années, puis exposera ses projets pour les cinq prochaines. On attend de lui qu'il poursuive le développement technologique de la Chine afin qu'elle devienne moins dépendante de la technologie occidentale et plus autosuffisante. Cela alors que de nombreuses entreprises technologiques chinoises ont été placées sur une liste noire par les États-Unis en raison de leurs liens étroits présumés avec l'armée chinoise. Les États-Unis imposent également des restrictions croissantes aux exportations de technologies de puces haut de gamme vers la Chine.

Le désir ardent de la Chine d'annexer Taïwan figure également en bonne place sur la liste de Xi. La Chine considère ce territoire comme une province renégate et, récemment, les tensions militaires au sujet de Taïwan ont fortement augmenté. En conséquence, les relations entre la Chine et les États-Unis se sont sérieusement détériorées. La Chine investit d'ailleurs massivement dans ses forces armées pour faire face à l'hégémonie américaine dans la région.

L'ambition du président est de faire de la République populaire de Chine, avec son 1,4 milliard d'habitants, une puissance économique mondiale de premier plan et prospère d'ici 2050. Il souhaite également que les richesses soient redistribuées dans le pays asiatique. L'idée de "prospérité commune" a été introduite à l'origine par Mao dans sa quête d'une société plus égalitaire. Les 20% les plus riches de Chine gagnent plus de dix fois plus que les 20% les plus pauvres de la population.

On ne s'attend pas à ce que Xi Jinping propose des changements politiques majeurs. Il devrait ainsi s'en tenir à la politique sanitaire stricte face au Covid. En partie à cause des confinements et du malaise du marché immobilier chinois, l'économie chinoise devrait croître d'environ 3% cette année. Ce chiffre est considérablement plus faible que l'objectif officiel du gouvernement, à savoir une croissance de 5,5%.