Les parents de Natacha de Crombrugghe n'ont toujours pas reçu les conclusions de la police

(Belga) Les parents de Natacha de Crombrugghe, dont les restes ont été retrouvés dans un canyon des Andes péruviennes en septembre, n'ont toujours pas reçu les conclusions de la police concernant le décès de leur fille, ont-ils confirmé vendredi auprès de l'agence Belga, démentant ainsi une publication du journal péruvien "La República".

"Non, nous n'avons toujours pas reçu le rapport de la police ! Il ne faut pas croire ce que dit la presse et vérifier ses sources", ont-ils commenté laconiquement. Par ces quelques mots, ils viennent contredire l'information publiée dans "La República", à savoir que la police avait conclu à un décès accidentel de la jeune Belge de 28 ans. Si cette hypothèse à bel et bien été évoquée, elle n'a, selon les parents, pas encore été confirmée. "Nous tiendrons la presse informée dès que nous aurons des informations", ont conclu les parents de Natacha de Crombrugghe. (Belga)