Robbie Coltrane est décédé: l'acteur incarnait Hagrid dans Harry Potter

L'acteur britannique Robbie Coltrane est décédé à l'âge de 72 ans, selon The Guardian. Le comédien s'est fait connaître à travers divers films: le thriller Mona Lisa, le film historique Henry V ou les films d'action James Bond. Son rôle le plus mémorable est probablement celui d'Hagrid, dans la saga des films Harry Potter. Si l'acteur incarnait un demi-géant de plus de 2 mètres, Robbie Coltrane mesurait en réalité 1,86 mètre.