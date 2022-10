Prendre des douches froides, une bonne idée pour faire des économies d'énergie? "L'eau chaude représente à peu près 15% de la facture"

Certains Belges vont plus loin que de baisser le chauffage pour faire des économies. Ils proposent de ne prendre que des douches d'eau froide. Le chauffage de l'eau représente près de 15% des factures d'énergie des ménages. Cela vaut-il la peine ?

L'idée de prendre des douches froides ne suscite pas l'enthousiasme de beaucoup de monde. Pourtant, le geste est très économique : chauffer l'eau d'un ménage de deux personnes coûte entre 450 et 1250€ par an, selon le type d'énergie utilisée. "Dans la consommation, l'eau chaude représente à peu près 15%. C'est loin derrière le chauffage. C'est autant que tous les appareils électriques. On sait rarement combien ça coûte, mais cela dépend de la température et la quantité d'eau", confirme Jonas Moerman, conseiller énergie chez Écoconso.





Une douche faisant couler 40 litres d'eau, ce qui est relativement peu, coûtera en moyenne 0.70€, alors que pour un bain de 100 litres, comptez 2,50€.

Sans vous infliger l'eau froide, il est possible de faire quelques économies : "Remplacer les bains par des douches, ça peut être intéressant, mais à condition que les douches ne soient pas trop longues. Si on prend une longue douche, on peut dépasser la consommation du bain. Il y a aussi des pommeaux économiques qui permettent d'utiliser moins d'eau avec autant de confort. À ce moment-là, on peut diviser la consommation par deux facilement", conseille Jonas Moerman.

Les énergies renouvelables présentent aussi un intérêt pour produire son eau chaude à moindre prix. Cette solution, pourtant, nécessite un investissement parfois coûteux