Assises Bruxelles - 300 heures de travail à la réclusion à perpétuité dans l'affaire du meurtre de Dido

(Belga)

La cour d'assises de Bruxelles a prononcé, vendredi soir, une peine de 20 ans de prison à l'encontre de Daniel Nsumbu, reconnu coupable de meurtre sur la personne de Dieudonné Bula, surnommé Dido, en mai 2019, dans le quartier Matonge à Ixelles. Elle a également prononcé une peine de 10 ans de prison à l'encontre de Maxime Kacou Koffi, coupable de coups et blessures volontaires prémédités, ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner. La cour a ensuite prononcé des peines de travail de 300 heures à l'encontre de quatre autres hommes, coupables de coups et blessures volontaires prémédités sur la victime. Enfin, elle a prononcé la réclusion à perpétuité à l'encontre de Johan Bofane, qui faisait défaut et qui a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation. (Belga)