Vaccin contre la grippe: "Après deux ans de Covid, l'immunité ne s'est pas faite correctement"

La campagne de sensibilisation à la vaccination contre la grippe débute ce samedi. Traditionnellement, l'épidémie de grippe dans notre pays débute en décembre, pourtant, le vaccin est déjà d'actualité : "Il faut deux semaines pour être totalement protégé quand on a fait son vaccin et la période de couverture est de six mois", clarifie Nicolas Clément, le porte-parole de l'Association Pharmaceutique Belge.

L'Association estime qu'un pic pourrait être atteint à la fin novembre ou début décembre, c'est donc "le moment de venir chercher son vaccin et de se faire vacciner", annonce le porte-parole.

Sciensano s'attend à ce que le virus de la grippe circule plus intensément que d'habitude cet hiver. Cet avis est partagé par l'Association Pharmaceutique Belge : "Après deux ans de Covid, pendant lesquelles les gens étaient protégés par les mesures de distanciation, l'immunité ne s'est pas faite correctement. Moins de contacts avec les gens c'est moins d'immunité, c'est donc moins de protection et donc les gens vont être plus sensibles à la grippe", justifie Nicolas Clément. "On le voit d'ailleurs en Australie déjà maintenant. Il y a 40% d'infection en plus par rapport aux normes habituelles", ajoute-t-il.

Pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner, la procédure a évolué : "L'avantage qu'on a depuis deux ans, c'est que le patient peut venir directement à la pharmacie chercher son vaccin. Pour les personnes qui sont dans les groupes remboursés, ils seront remboursés directement et pourront aller chez le médecin. Il n'y a plus besoin de prescription donc il n'y a plus besoin d'aller chercher d'abord une prescription en cabinet médical pour avoir son vaccin grippe. On peut l'avoir directement en officine", déclare Nicolas Clément.