Jef Turf, ancien président du Parti communiste flamand, est décédé à 90 ans

Jef Turf, ancien président du conseil régional flamand du Parti communiste de Belgique (PCB/KPB), est décédé à l'âge de 90 ans. Il a rendu son dernier souffle mercredi dernier à Gand, précise l'avis de décès.

Jozef Turf était né le 12 mars 1932 à Malines. Après la Seconde Guerre mondiale, il avait rompu avec ses origines catholiques pour sympathiser avec le marxisme avant de rejoindre les rangs du parti communiste dans les années 50.

Formé en physique nucléaire, il avait un temps travaillé pour l'IRM à Namur où il avait notamment étudié le phénomène des retombées radioactives. Au début des années 1960, après la grève contre la "loi unique", J.Turf a mis fin à son travail scientifique et est devenu membre du bureau politique du parti communiste. Il s'est alors installé à Gand et a pris part à plusieurs actions syndicales, comme l'occupation du site des ACEC (Ateliers de Constructions Electriques de Charleroi) et la grève des dockers.

De 1968 à 1988, il a été président flamand du Parti communiste et l'une des forces motrices de la fédéralisation du parti. Mais son côté "flamingant" et ses critiques à l'égard des régimes d'Europe de l'Est ont entraîné une rupture avec le parti en 1988.

Jef Turf fut également le fondateur du Fonds Frans Masereel et membre du groupe Gravensteen, un groupe d'intellectuels qui a plaidé en faveur d'une nouvelle réforme de l'État en 2008. Il avait, par ailleurs, travaillé comme journaliste indépendant pour l'agence de presse Belga.