Grèce : des inondations destructrices en Crète font au moins un mort

Véhicules emportés, rues envahies par la boue et l'eau : des inondations destructrices sur l'île de Crète, dans le sud de la Grèce, ont fait un mort samedi et une disparue, et provoqué d'importants dégâts, selon les pompiers.

Un homme d'une cinquantaine d'années est mort, piégé dans sa voiture quand des pluies torrentielles ont commencé à s'abattre samedi matin dans la région d'Héraklion, principale ville de Crète située sur la côte nord de l'île.

En fin de journée, les secours étaient toujours à la recherche de l'autre passagère du véhicule qui serait parvenue à s'extraire du véhicule. Ces deux personnes se rendaient à Héraklion pour travailler, selon la chaîne de télévision publique ERT.

Selon les pompiers, qui ont reçu 453 appels en une heure samedi matin, une femme, elle aussi bloquée dans sa voiture, a été légèrement blessée.

Huit touristes et une gardienne, que les intempéries ont bloqués dans le musée archéologique de Sitia, ont par ailleurs été secourus par les pompiers.

A partir de 10h30 locales (07h30 GMT), un déluge de pluie s'est abattu sur le nord-est de la Crète, en particulier sur la région d'Héraklion dont l'aéroport selon la chaîne ERT a été temporairement fermé.

Les routes se sont remplies de boue et rapidement transformées en rivière, emportant des véhicules sur plusieurs kilomètres, retrouvés ensuite dans la mer, ou empilés les uns sur les autres, à l'envers ou chevauchant des murs.

- Alerte à Rhodes -

Le ministre adjoint de l'Intérieur était attendu dimanche sur place.

Dans la station balnéaire d'Agia Pelagia, la plage de sable d'ordinaire idyllique offrait un paysage de désolation.

Les véhicules emportés par la montée des eaux et renversés s'éparpillaient sur le front de mer où les secours, dont des plongeurs, s'activaient parmi les débris jonchant la plage.

Les ruelles du village balnéaire ont été envahies par une spectaculaire coulée de boue et des déchets charriés par la tempête.

Plus de 15 magasins, principalement des restaurants de luxe, ont été endommagés, à Agia Pelagia qui accueille généralement une clientèle fortunée, selon ERT.

Dans le village, des pelleteuses s'activaient pour déblayer les routes.

Samedi toute la journée, les secouristes et les pompiers se sont déployés dans la région pour aider les habitants désemparés face à ces inondations exceptionnelles.

Toutes les gorges, lieux de randonnées prisés des touristes, ont été interdites d'accès jusqu'à nouvel ordre.

Interrogé sur la chaîne de télévision Skai, le maire de Sitia a jugé que "la situation était hors de contrôle", expliquant que "ces phénomènes dans la région étaient exceptionnels".

Les médias locaux font état d'importants dégâts dans d'autres villages des bords de mer où les rues sont devenues de véritables rivières emportant tout sur leur passage et où plusieurs habitations ont dû être évacuées.

Le sous-préfet de la région, Nikos Syrigonakis, a appelé ses habitants à "limiter leurs déplacements". "Il s'agit d'une journée difficile", a-t-il ajouté.

La protection civile, placée en état d'alerte, a demandé à la population d'être vigilante pour la journée de dimanche en Crète et dans les îles aux alentours, Rhodes, Karpathos, Kastellorizo et Kassos.

"Pour l'instant, le phénomène (météorologique) semble s'être déplacé vers l'est de la Crète et des précipitations sont déjà enregistrées à Karpathos et Kasos", a précisé aux médias le porte-parole des pompiers, Yannis Artapoyos.

Toutes les forces de Rhodes, Karpathos, Kasos et Kastelorizo sont en état d'alerte élevé pour faire face à de possibles inondations.