À 69 ans, Najia ne s'en sort pas avec la technologie et repose sur les informaticiens publics: "Je compte sur eux tout le temps. Je n'ai pas d'autres solutions"

Près d’un Belge sur deux est en situation de vulnérabilité numérique. L’outil informatique est parfois incompréhensible pour certains, alors que de plus en plus de démarches doivent se faire en ligne. Il existe donc des informaticiens publics pour aider les citoyens.

Najia, 69 ans, est venue voir un informaticien public pour résilier son abonnement internet. Taper sur un clavier, se servir d’une application : ce sont des procédés complexes pour la sexagénaire bruxelloise. Pourtant, l’outil informatique est devenu indispensable dans bien des domaines. "Je suis âgée, et je n'arrive pas à vivre avec ça. Je ne sais pas bien écrire, je ne sais pas cliquer. Je ne sais pas envoyer à la banque des emails. Parfois je dois avoir une facture ou faire une domiciliation, je ne sais pas le faire non plus", regrette Najia.

Najia doit donc revenir plusieurs fois auprès de l'informaticien public, pour se faire aider. "Ça me rend malade, moi-même. Je compte sur eux tout le temps. Je n'ai pas d'autres solutions", nous confie-t-elle.

Les informaticiens publics sont de plus en plus nombreux. L'ASBL Arc doit même faire appel à des bénévoles, faute de subventions suffisantes. 46% des 16-74 ans sont en situation de vulnérabilité numérique : "Quand on demande à des personnes qui ont des difficultés dans leur recherche d'emploi, parfois des problèmes de santé ou de logement, à en plus se former, c'est vraiment une charge de travail suppléntaire qui retombe sur cette personne", fait remarquer Adrien Godefroid, informaticien public au sein de l'ASBL Arc. "Le fait d'apprendre l'informatique et d'être un tant soit peu autonome, ce sont des semaines de formation, pour être à l'aise ça. Il faut aussi pouvoir maintenir ces compétences"

Najia a bien pris quelques cours d’informatique. "J'ai essayé, je vais dans les centres comme ça. On m'apprend, mais dès que je sors, tout est parti", admet l'ainée. Elle remercie donc ces informaticiens publics pour leur aide précieuse.