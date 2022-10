Mondiaux de voile ILCA 6 - Emma Plasschaert, désormais deuxième, doit laisser filer Anne-Marie Rindom

(Belga) Emma Plasschaert a rétrogradé à la deuxième place des Mondiaux de voile en catégorie ILCA 6 (ex-Laser Radial) à l'issue des trois régates de la deuxième journée des finales, disputées samedi à Kemah aux États-Unis. Eline Verstraelen pointe au 42e rang.

Première vendredi soir après les trois premières régates des finales en Golden Fleet, qui se ponctueront dimanche, l'Ostendaise de 28 ans a successivement terminé 6e, 12e et 14e. La Danoise Anne-Marie Rindom, championne olympique en titre, a effectué l'excellente affaire du jour en remportant les deux dernières régates, après avoir débuté sa journée par une 7e place. Rindom compte 36 points et a creusé l'écart sur Plasschaert, 2e avec 55 unités. La Hongroise Maria Erdi et la Suissesse Maud Jayet se partagent la 3e place avec 56 points. Au Texas, Plasschaert défend son titre acquis l'an dernier à Al-Mussanah, à Oman. Déjà championne du monde à Aarhus au Danemark en 2018, elle avait dû se contenter de la 4e place lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. De son côté, Eline Verstraelen a perdu deux positions après avoir successivement terminé 39e, 40e et 42e samedi. Elle est désormais 42e et avant-dernière avec 220 points. (Belga)