Le SPF Intérieur lance une campagne contre les cambriolages liés aux appareils connectés

(Belga) Le SPF Intérieur mènera, du 17 au 13 octobre, une semaine d'actions consacrée aux risques de cambriolages liés aux objets connectés, annonce-t-il dimanche.

"De nombreux appareils ménagers sont aujourd'hui connectés à l'internet. Ces applications offrent de nombreux avantages et nous facilitent la vie. Mais il existe également des risques, les cambrioleurs pouvant utiliser des réseaux non sécurisés pour accéder à une maison", explique la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, dans un communiqué. L'an passé, le Computer Security and Industrial Cryptography (COSIC) de la KU Leuven avait analysé 16 appareils connectés. 54 failles de sécurité y avaient été détectées. Pour faire face à cette situation, la direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur lancera une campagne de prévention reprenant différents conseils afin, notamment, de sécuriser les connexions wifi. (Belga)