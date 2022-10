Déficit public: le solde nominal de la Belgique devrait s'élever à -5,8% en 2023

(Belga) Le solde nominal de la Belgique devrait s'élever à -5,8% du produit intérieur brut (PIB) l'an prochain, selon le projet de plan budgétaire remis ce week-end par la secrétaire d'État fédérale au Budget Eva De Bleeker à la Commission européenne, pour le compte du Fédéral, des Régions et des Communautés, ainsi que des pouvoirs locaux. Structurellement, cela équivaut à un déficit de -4,9%, selon ce document consulté par Belga.

Les pouvoirs publics ont bouclé leurs budgets ces dernières semaines pour l'an prochain (le Fédéral l'a fait aussi pour 2024), afin de remettre le projet de plan budgétaire de la Belgique pour le 15 octobre, comme le requièrent les règles européennes. Passant de 5,2% à 5,8%, le solde nominal équivaudrait à 33,8 milliards d'euros, a-t-on appris à bonne source. Quant à la dette publique, elle passerait de 105,3% du PIB cette année à 108,2% l'an prochain. La remise du projet de plan budgétaire à l'exécutif européen marque la dernière étape du Semestre européen, l'exercice annuel par lequel les États membres confrontent leur budget aux recommandations politiques convenues au niveau communautaire. Le verdict de la Commission sur les 27 plans budgétaires nationaux est attendu le mois prochain. Si elle devait considérer qu'un pays ne respecte pas sa trajectoire budgétaire, elle pourrait lui demander de revoir son budget. En temps normal, les pays de l'UE se doivent de maintenir leur déficit public sous les 3% du PIB et leur taux d'endettement sous les 60%, mais la crise du coronavirus a poussé l'UE à activer, au printemps 2020, une dérogation générale au Pacte de stabilité et de croissance, qui sera prolongée jusqu'en 2024 vu les conséquences de la guerre russe en Ukraine, de la crise énergétique et du grippage des chaînes d'approvisionnement. (Belga)