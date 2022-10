Météo - Un temps doux lundi mais avec une nébulosité abondante

(Belga) Une zone de pluie ondulera sur le pays lundi en se déplaçant lentement vers l'est, fait part l'IRM dans son bulletin matinal, assurant que le temps sera très doux avec des maxima de 17 à 21 degrés.

Quelques éclaircies passagères seront encore possibles ce matin. Durant la plus grande partie de la journée, la nébulosité sera abondante avec des pluies parfois sous forme d'averses. Elles arroseront d'abord la moitié nord-ouest du pays, puis gagneront les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse en cours d'après-midi. Un coup de tonnerre n'est pas exclu. Il fera très doux avec des maxima de 17 à 19 degrés en Ardenne et de 19 à 21 degrés dans les autres régions. Le vent sera modéré et s'orientera au sud-ouest. Il faiblira en fin de journée. (Belga)