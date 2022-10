Et si l’objectif n’était pas d’être heureux? Une coach livre des clés pour se sentir bien

La coach Geneviève Mahin a donné des pistes pour se sentir bien dans son corps, dans le RTL INFO Bienvenue. Formée en nutrithérapie et en psychothérapie, elle livre des conseils dans son livre : "Mon journal et moi. Comment illuminer mon quotidien ?".



Dans son livre, Geneviève Mahin pose cette question : "Et si l'objectif n'était pas d’être heureux ?". Elle estime que la course au bonheur est effrénée : "On a tendance à oublier qu’on est là pour expérimenter une vie, une expérience humaine avec tout ce que ça engendre d’émotions agréables ou désagréables, confortables ou inconfortables et qui nous permettent d’avancer sur notre chemin. Je pense qu’on est là pour contribuer avec tout ce qui nous est apporté".



La confiance en soi, à dire c’est facile, à apprendre c’est plus compliqué… Cela doit se faire progressivement?

"La confiance en soi, c’est une émotion qu’on va ressentir, qui va arriver puis qui va repartir et plutôt que d’être une recherche, cela peut s’exprimer, cela peut se goûter à chaque moment dans ce que l’on fait, dans comment on partage, dans comment on est relation aussi avec les autres. Oui, c’est pas à pas. Et il y a aussi des petits trucs, on a l’impression que c’est très haut et qu’on n’y arrivera peut-être jamais. En tout cas pour moi, pendant longtemps ça a été le cas. Finalement, non c’est comment on peut goûter jour après jour à ces petites choses-là", affirme l’autrice Geneviève Mahin.



La coach conseille de profiter des liens qu’on peut tisser au jour le jour avec les gens, rien que le fait de partager un sourire par exemple avec un inconnu, cela permet dit-elle, de reconnecter les différentes parts de nous. Elle rappelle aussi l’importance d’être aussi dans le corps, alors qu’on a tendance à être dans le mental : "On saute d’un truc à l’autre. Mais cela peut être intéressant juste de pouvoir sentir les sensations que l’on a dans son corps, ressentir, prendre le temps, être simplement dans l’instant et jouir de ce qui est là, c’est une des pistes qui nous permet d’intégrer et de ne pas passer d’un truc à l’autre".