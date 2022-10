MeToo dans les agences de pub: de nombreux cas signalés mais des méthodes contestées

Erigée en porte-étendard de #MeToo dans le milieu de la communication en France, Anne Boistard espère désormais une condamnation en novembre pour la première agence qu'elle a "balancée" sur son compte Instagram, mais ses méthodes de dénonciation sont contestées.

Sa recette depuis deux ans, sur le compte "Balance ton Agency" (BTA), est éprouvée. D'abord, elle compile les témoignages qu'elle reçoit, faits de remarques sexistes, de harcèlements moral et sexuel, voire d'agressions subies au sein d'agences de pub.

Puis elle publie les captures d'écran, anonymisées et dûment surlignées, comme autant de "punchlines" révélatrices d'une époque publicitaire machiste que cette militante voudrait voir révolue.

"Mon métier, c'est d'écrire les spots publicitaires, de concevoir les campagnes", explique à l'AFP Anne Boistard, 34 ans, dont 5 passés chez Publicis Conseil.

C'est en 2019, après d'autres expériences et un burn-out, qu'elle décide de "partir en freelance" et de créer BTA pour dénoncer anonymement les "boîtes toxiques".

Son premier fait d'armes est Braaxe, une agence en vue pour laquelle elle a travaillé et qui compte Transavia, Jacadi, Levi's ou l'Occitane parmi ses clients.

Dans cette société régnait, pendant des années, "une ambiance pornographique et complètement délétère", a plaidé en septembre l'avocate spécialiste en droit social Elise Fabing, conseil d'une ex-salariée de l'agence qui a attaqué l'entreprise aux prud'hommes.

Elle est aussi l'avocate d'Anne Boistard, qui a écopé récemment d'un rappel à la loi pour cyberharcèlement dans ce dossier et reste sous le coup d'une enquête pour diffamation.

La défense de Braaxe demande de son côté 100.000 euros au titre d'un préjudice moral à la plaignante, qu'elle accuse d'avoir "mis en place" les échanges à caractère sexuel et, en raison d'une "collusion" avec Anne Boistard, d'avoir fait échouer le rachat de l'entreprise. Une décision est attendue le 14 novembre.

Pour les 35 agences de pub mises en cause par BTA, qui compte aujourd'hui plus de 300.000 abonnés, les conséquences se sont souvent limitées à l'ouverture d'une enquête interne et parfois de "gros chèques" pour les victimes.

- pas assez constructif ? -

Sauf chez Havas Paris, où les nombreux témoignages à charge ont conduit au départ de Christophe Coffre, l'un des deux dirigeants visés.

En 2020, le fondateur de l'agence Babel, Laurent Habib, avait également dû démissionner de la présidence de l'Association des agences-conseils en communication (AACC), qui s'est depuis engagée avec d'autres organisations du secteur à lutter contre le harcèlement et les violences sexistes.

"La parole se libère dans notre secteur et nous ne pouvons que nous en réjouir pour l'avenir de la profession. Cependant, les réseaux sociaux ne peuvent être une solution pérenne", avait déclaré en avril 2021 David Leclabart, désigné co-président de l’AACC, dans un communiqué.

Il diffusait alors les résultats d'une consultation réalisée avec l'association Les Lionnes, qui tente de défendre et promouvoir les femmes dans le milieu de la communication. Selon cette étude, 52% des sondés ont été témoin de harcèlement moral dans leur carrière, 37% de harcèlement sexuel d'ambiance, 20% de harcèlement sexuel et 7% d'agressions sexuelles.

"On ne peut pas nier que BTA a tout changé dans le monde de la pub", estime aujourd'hui une des personnes ayant témoigné contre une agence, même si elle juge les méthodes du compte "contestables" et pas suffisamment "constructives".

"Il est difficile, en tant qu'avocate biberonnée à la présomption d'innocence, de défendre le +name and shame+ (+nommer pour faire honte+)", reconnaît pour sa part Elise Fabing.

Mais, selon elle, en raison notamment de procédures pénales trop longues et incertaines et de sanctions trop faibles aux prud'hommes, "le seul truc qui fait peur aux boîtes, c'est le risque réputationnel".