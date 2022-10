Taxation wallonne des camping-cars: le ministre wallon du Budget ne ferme plus la porte à un traitement spécifique

Le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont (MR) n'a plus fermé la porte, lundi, en commission du parlement régional, à un traitement spécifique des camping-cars dans le cadre du décret pour une fiscalité plus juste en Wallonie. "J'ai demandé que l'on étudie les différentes possibilités légales qui le permettraient", a-t-il affirmé.

Ce texte, porté à l'origine par Jean-Luc Crucke alors ministre du Budget, a conduit à une explosion du montant des taxes de mise en circulation et des taxes de circulation imposées aux propriétaires de camping-car, ce que dénoncent les associations d'utilisateurs, soutenus entre autres par Les Engagés. Ces derniers ont mis sur la table une proposition de décret visant à rétablir le régime fiscal préférentiel de ces véhicules pour l'ensemble de leurs propriétaires alors que, depuis le 1er janvier dernier, le régime fiscal favorable dont peuvent bénéficier les utilitaires est réservé aux utilisateurs professionnels, excluant de facto les camping-cars.

"Je ne souhaite pas remettre en cause l'ensemble du décret comme vous voulez le faire avec votre proposition, mais je reste très attentif à la situation", a indiqué le ministre Dolimont. "J'ai demandé que l'on étudie les différentes possibilités légales qui permettraient un traitement spécifique des auto-caravanes", a-t-il ajouté. "Je vais voir le verre à moitié plein et me réjouir de votre dernière phrase", a réagi le chef de groupe des Engagés, François Desquesnes. "Il faut une catégorie spécifique pour ces véhicules. Il faut aussi une solution pour ceux qui sont aujourd'hui dans les difficultés en raison de l'augmentation de ces taxes", a-t-il poursuivi. À l'issue des discussions, majorité et opposition se sont entendues pour demander, d'ici le 21 novembre, des avis écrits à une série d'acteurs du secteur.