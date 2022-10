Cinda et Monica préparent leur retour au travail après un arrêt maladie de longue durée: "Après les traitements, c'est le grand vide"

Revenir au travail après une longue absence, c'est ce que doivent affronter les malades de longue durée. Le gouvernement aimerait les encourager à retrouver leur activité. Mais il y a bien des freins, et des difficultés, notamment physiques.

Cinda est mère de trois enfants. En février 2019, à l’âge de 35 ans, sa vie bascule. "Pendant quelques temps, vous pensez que vous avez un petit kyste. Pour beaucoup de femmes, ça arrive durant les règles. Et là, il s'est avéré que c'était un cancer de 6 centimètres excessivement agressif. On m'a alors annoncé qu'il fallait s'arrêter là, parce que je suis partie pour 6 mois de chimio pour une mastectomie, pour la radiothérapie", raconte-t-elle.

Les médecins lui donnent 50% de chance de s’en sortir. Au total, 11 mois de traitement, de rendez-vous médicaux, puis il faut se reconstruire et penser à son avenir professionnel.

"Ce qui est compliqué, c'est que pendant toute la période des traitements, vous avez un agenda de ministre. Vous dépendez du corps médical qui vous dis à cette heure-là, tu as radiothérapie, à cette heure-là, vous avez chimio,... Pendant les traitements, beaucoup sont en mode combat", indique Cinda. "Et après, c'est l'atterrissage, le grand vide... C'est ça qui est compliqué."

Monica, elle, a travaillé dans la finance pendant 25 ans. "Quand le couperet tombe et qu'on voit sur le papier, que vous êtes en burnout, vous n'y croyez pas", confie-t-elle.

Ici encore un témoignage fort qui démontre à quel point une réinsertion professionnelle est difficile. "Il y a beaucoup d'angoisses qui viennent tout de suite, puisqu'on se demande ce qu'on va devenir... Quand vais-je pouvoir retourner à mon travail? Quand est-ce que je vais aller mieux?", raconte-t-elle.





Ces dernières années, des aides se mettent en place avec notamment, ces coordinateurs de retour au travail comme Sophie. Son métier consiste à guider et préparer la reprise.

"Il faut reprendre petit à petit, parfois par des étapes assez simples, comme l'étape d'un bénévolat, pour retrouver une utilité sociale dans un premier temps, pour reprendre confiance en soi et pouvoir aller ensuite vers un emploi", explique Sophie Hanssens, coordinatrice de retour au travail aux Mutualités Libres.





Monica et Cinda ont toutes les deux décider de se lancer dans le coaching pour aider les malades de longue durée à reprendre leur travail. "Pour moi, ça a du sens. J'ai toujours eu envie de faire la formation coaching, l'humain m'a toujours intéressé", ajoute Monica.

"Notre expérience de vie et notre expérience professionnelle peuvent nous permettre d'accompagner d'autres. Le retour doit être le plus harmonieux possible", conclut Cinda.

470.000 personnes en Belgique sont en maladie de longue durée.