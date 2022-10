Biden recevra le président israélien la semaine prochaine

(Belga) Le président américain Joe Biden recevra le président israélien Isaac Herzog le 26 octobre à Washington, a annoncé lundi la porte-parole de la Maison Blanche.

M. Herzog se rendra dans la capitale des Etats-Unis, l'allié le plus proche d'Israël, pour deux jours. Les deux dirigeants s'entretiendront "de sujets clés, notamment des défis régionaux et mondiaux", selon Karine Jean-Pierre. Cette visite intervient à un moment de tensions sur le futur du programme nucléaire iranien, l'administration de Joe Biden tentant de sauver l'accord qui permettrait d'instaurer à nouveau un contrôle international sur ce programme en échange d'une levée des sanctions visant Téhéran, tandis qu'Israël se positionne contre la relance de cet accord. La question de la "prospérité et de la sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens" sera aussi évoquée selon Mme Jean-Pierre. Le déplacement d'Isaac Herzog fait aussi suite à l'accord historique survenu la semaine dernière sur un différend frontalier maritime qui opposait Israël et le Liban, et ce grâce à une longue médiation américaine. Des élections législatives se tiendront par ailleurs en Israël le 1er novembre. (Belga)