La lauréate du prix du livre allemand se rase la tête sur scène

(Belga) L'auteure non-binaire Kim de l'Horizon, née en Suisse, s'est rasée la tête sur scène après avoir remporté lundi le prestigieux prix du livre allemand, en signe de solidarité avec les femmes qui manifestent en Iran.

"Ce prix n'est pas seulement pour moi", a déclaré l'auteure lors de la remise du German Book Prize (Deutscher Buchpreis) à Francfort, en amont de la foire du livre de Francfort, la plus grande du monde, prévue de mercredi à dimanche. "Je pense que le jury a choisi ce texte aussi pour envoyer un signal contre la haine, pour l'amour et pour le combat de tous ces gens qui sont réprimés à cause de leur corps", a déclaré l'auteure moustachue, primée pour son premier roman, "Blutbuch" ("Livre de sang"). Après avoir entonné une chanson, elle a sorti un rasoir électrique et s'est rasé la tête sur scène. Le jury s'est dit "inspiré" par le roman, mettant en scène, "avec une formidable énergie créative", une "narratrice non-binaire". Le prix du livre allemand récompense le meilleur roman de langue allemande de l'année et est doté d'un prix de 25.000 euros. L'Iran est secoué par une vague de protestations depuis la mort il y a un mois de Mahsa Amini, 22 ans, après son arrestation par la police des moeurs. De nombreuses artistes se sont affichées, notamment sur les réseaux sociaux, en train de se couper une mèche de cheveux en solidarité avec la lutte des femmes iraniennes. (Belga)