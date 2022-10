Vodafone et Altice vont investir 7 milliards d'euros dans la fibre en Allemagne

(Belga) Le groupe britannique de communications Vodafone et le français Altice ont annoncé lundi dans un communiqué la création d'une coentreprise pour déployer un réseau de fibre optique sur six ans en Allemagne, un projet qui nécessitera un investissement de 7 milliards d'euros.

Baptisée FibreCo, cette coentreprise sera détenue à 50% par le Vodafone Germany and 50% by Altice (SFR), a détaillé le britannique dans son communiqué. Le chantier va s'étaler sur six ans pour fournir l'accès à 7 millions de foyers. Sur la période de déploiement, FibreCo a l'intention d'investir jusqu'à 7 milliards d'euros, dont 70% devraient être financés par de la dette. "Ce partenariat s'appuie sur l'important réseau de nouvelle génération de Vodafone avec l'expertise industrielle d'Altice (...) Cet investissement important dans les infrastructures soutient le développement social, économique et numérique du pays et les ambitions du gouvernement allemand en matière de haut débit dans le cadre des objectifs de la décennie numérique européenne", a commenté Nick Read, directeur général du groupe Vodafone. "Nous avons été les pionniers des coentreprises de fibre en France et au Portugal, et nous sommes donc ravis de pouvoir reproduire un tel exploit en Allemagne avec un tel partenaire", a pour sa part souligné David Drahi, co-PDG d'Altice. (Belga)