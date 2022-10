Venezuela: un glissement de terrain fait trois morts

(Belga) Un glissement de terrain dans le nord du Venezuela a fait au moins trois morts, a indiqué lundi le président vénézuélien Nicolás Maduro.

Les premières informations font état de dégâts importants après ce glissement de terrain qui s'est produit à el Castano, un quartier de Maracay, la capitale de l'Etat d'Aragua, située à 83 km de Caracas. Des images de la télévision vénézuélienne ont montré des coulées de boue dévastant tout sur leur passage, emportant véhicules, arbres et d'énormes rochers. Le président Maduro a fait cette annonce lors d'une allocution à Las Tejerías, où un glissement de terrain a fait 54 morts et huit disparus il y a une semaine, selon un dernier bilan donné par M. Maduro. Un précédent bilan faisait état de 50 morts et 56 disparus. (Belga)