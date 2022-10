Météo - Une matinée sous la grisaille et parfois quelques précipitations

(Belga) Le temps sera gris, mardi matin, avec des nuages bas, des brumes et des brouillards. Dans le sud-est du pays, quelques précipitations seront d'abord encore attendues. Plus tard dans la matinée, la couverture nuageuse se morcellera, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

L'après-midi, les éclaircies deviendront parfois larges même si, en Ardenne, certains champs nuageux bourgeonneront et une petite averse ne pourra dès lors pas être exclue. Les maxima se situeront entre 16°C en Hautes-Fagnes ainsi qu'à la mer et 18 ou localement 19°C en plaine. Le vent faible et variable s'orientera au secteur nord-est et deviendra d'ailleurs modéré à la Côte. Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra peu nuageux avec des voiles d'altitude. Dans l'est du pays, un peu de brume ou un banc de brouillard pourrait se former dans les endroits abrités. Les minima oscilleront entre 4°C en Hautes-Fagnes et 10 ou 11°C dans les régions à proximité de la frontière française. Le vent sera faible à modéré et virera au secteur est. Mercredi, la journée sera ensoleillée malgré quelques voiles d'altitude. Dans l'est du pays, elle pourrait toutefois débuter localement sous la grisaille. Les maxima oscilleront entre 13°C en Hautes-Fagnes et 19°C dans l'ouest près de la France, sous un vent modéré de secteur est. Jeudi, une perturbation traversera le pays depuis le sud-ouest. Le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre. Il fera doux avec des maxima de 14°C en haute Ardenne à 19 voire localement 20°C sur l'ouest du pays. Vendredi, le temps sera changeant avec quelques averses, qui pourraient parfois adopter un caractère orageux. De larges éclaircies parviendront tout de même à s'intercaler, surtout l'après-midi. (Belga)