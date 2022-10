"On m’a retiré le côlon et le rectum, j'ai eu des opérations dans tous les sens": Alexandre, ex-alcoolique, témoigne

L'alcoolisme est défini comme une maladie par l'Organisation mondiale de la santé. Une dépendance dont nous ne sommes pas souvent conscients, avant qu’il ne soit trop tard. Alexandre Béhier en a été victime. Il se livre.

Selon l'OMS, la consommation devient dangereuse à partir de deux verres par jour pour les femmes et trois pour les hommes. En Belgique, plus de six % de la population dépasse ce seuil critique. Une consommation excessive qui peut avoir de graves conséquences sur la santé.

Pour comprendre, nous avons rendez-vous chez un coach personnel pour dépendants alcooliques. Alexandre Béhier connaît bien le sujet, il a commencé à boire beaucoup dès 16 ans : "L’alcool s’est installé de manière très sournoise et vicieuse pour me rendre compte à 37 ans que je ne pouvais plus m’en passer une seule seconde de la journée".

Quand on dit: brûler la chandelle par les deux bouts, là c’était le cas, moi c’était tous les jours énormément

Une dépendance qui détruit sa santé : "J’ai réussi à me réinsérer tout doucement dans la vie et c’est à ce moment-là que sont arrivés deux cancers, ensuite on m’a retiré le côlon, on m’a retiré le rectum. J’ai eu des opérations dans tous les sens. Quand on dit : brûler la chandelle par les deux bouts, là c’était le cas, moi c’était tous les jours énormément".

L’alcool est responsable de près de 200 maladies. Thomas Orban, médecin généraliste, spécialisé dans les dépendances à l’alcool : "C’est trois millions de morts chaque année dans le monde. C’est six morts par minute liées à l’alcool et aux conséquences de l’alcool". En Belgique, plus de 6% de la population a tendance à boire trop d’alcool.