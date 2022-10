Invasion de l'Ukraine: des installations électriques touchées par trois frappes à Kiev

Des installations électriques ont été touchées mardi par trois frappes à Kiev, au lendemain d'attaques russes lancées avec des drones dans la capitale ukrainienne, a annoncé la présidence.



"Selon les premiers éléments, trois frappes sur des installations électriques" dans l'est de Kiev, a signalé Kyrylo Tymochenko, un proche conseiller de la présidence ukrainienne, dans un message posté sur un réseau social. Selon les autorités locales, la Russie a mené de nouvelles attaques contre des villes ukrainiennes et des explosions ont été entendues notamment à Kiev, Mykolaïv, Kryvy Rih, Dnipro, Jytomyr et Kharkiv, affirme The Kyiv Independent. Ces frappes sont entre autres dirigées contre les infrastructures énergétiques des villes précitées. Kyrylo Tymoshenko, responsable intérimaire du bureau présidentiel, précise sur son compte Telegram que des installations électriques sont touchées à Jytomyr et Dnipro. Dans cette dernière ville, les dégâts seraient considérables. À Mykolaïv, un projectile russe aurait frappé un immeuble à appartements et fait un mort. Trois explosions y auraient été entendues. Kharkiv a été touchée par deux explosions, a indiqué le maire de la ville, écrit encore The Kyiv Independent. Un terrain industriel était ciblé.