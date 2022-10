Pannes d'électricité à Kiev et d'autres régions après les frappes russes

(Belga) Kiev, la capitale d'Ukraine, et plusieurs autres régions du pays rencontraient des pannes d'électricité et d'eau courante mardi, après les frappes russes ayant visé dans la matinée des infrastructures essentielles pour le deuxième jour consécutif, ont annoncé les autorités locales.

L'opérateur DTEK a rapporté des "interruptions" dans l'approvisionnement en électricité et en eau pour les habitants de la rive gauche de la capitale. "Les ingénieurs déploient tous les efforts nécessaires pour rétablir l'approvisionnement", a-t-il indiqué sur Facebook. A Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, le gouverneur Valentin Reznitchenko a annoncé que deux missiles russes avaient frappé des "infrastructures énergétiques" provoquant "un incendie et de sérieuses destructions". "Plusieurs quartiers de Dnipro (...) sont sans électricité", a-t-il indiqué sur Telegram. Dans la même région, à Pavlograd, les bombardements russes ont provoqué un "arrêt temporaire de l'approvisionnement en eau" et l'arrêt d'une station de pompage locale, a annoncé le conseil municipal sur Telegram. Des frappes sur les infrastructures critiques ont aussi été signalées à Jytomyr, dans le nord, où "la ville est privée d'électricité et d'eau". "Les hôpitaux fonctionnent avec une alimentation de secours", a annoncé sur Facebook le maire Serguiï Soukhomline. Dans sa région, onze localités sont aussi privées d'électricité, a ajouté le gouverneur Vitali Bounetchko. A Kharkiv, la deuxième cité du pays, le maire Igor Terekhov a rapporté sur Telegram le bombardement de "l'une des entreprises industrielles de la ville". A Mykolaïv, les frappes ont touché un immeuble résidentiel faisant au moins un mort, ainsi qu'un marché aux fleurs dans la même zone. L'électricité y a été restaurée dans la matinée. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a frappé plus de 35 localités ces dernières 24 heures, usant de missiles de croisière, de missiles anti-aériens et de l'aviation, ainsi que de drones Shahed de fabrication iranienne.