À quelques jours de la Toussaint, un éboulement menace les Draisines de la Molignée à Onhaye

Attraction touristique majeure en Wallonie, les Draisines de la Molignée à Onhaye, en Province de Namur, ne roulent plus que dans une seule direction, vers Maredsous. En cause : un éboulement à l'entrée du tunnel entre Falaën et Warnant, survenu début du mois. La portion du ravel est par conséquent fermée, pour des raisons de sécurité. La tuile à quelques jours des vacances de Toussaint.

C'est une activité touristique majeure en Wallonie. Et pourtant, les draisines de la Molignée ne seront pas totalement opérationnelles pour les vacances de Toussaint. Un éboulement est survenu à l'entrée du tunnel entre Falaën et Warnant. Deux des trois parcours sont fermés. "C'est un cycliste qui nous a signalé l'effondrement. Je suis allé faire un état des lieux et j'ai donc fermé la voie de ce côté-là. On ne sait plus circuler du tout par sécurité", indique Fabrice Degraux, co-administrateur des draisines de la Molignée. Le plus petit circuit de 6 kms reste ouvert. "Ça va avoir un impact sur le personnel. Tout dépend de la durée des travaux mais on a du personnel qui s'inquiète pour son avenir", précise Fabrice Degraux. Le SPW, gestionnaire du parcours, a effectué les premières analyses. Un appel d'offres pour les travaux mais cela pourrait prendre encore plusieurs mois.