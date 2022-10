La police mènera vendredi une action contre les intrusions sur les voies ferrées

(Belga) La police fédérale des chemins de fer mènera vendredi des contrôles dans plusieurs lieux stratégiques en Wallonie et à Bruxelles pour lutter contre les intrusions sur les voies, a-t-elle annoncé mardi. L'objectif est de mettre en garde les jeunes, en particulier, contre les dangers de ces intrusions.

Des dispositifs seront ainsi déployés dans les gares et aux passages à niveau notamment. "Le phénomène du 'trespassing', soit la présence de personnes non autorisées sur ou le long des voies, demeure - malgré de nombreuses campagnes et actions de sensibilisation - une problématique majeure", déplore la police des chemins de fer. "Presque tous les jours, les services de police reçoivent des signalements concernant des personnes qui se trouvent le long des voies (...) Elles mettent leur vie en danger!" L'intrusion ou le franchissement non autorisé de voies ferrées est passible d'amendes pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros, rappellent les forces de l'ordre. (Belga)