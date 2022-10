L'aéroport de Charleroi restera fermé mercredi: cinq policiers blessés ce mardi

"L'aéroport de Charleroi (BSCA) restera fermé mercredi", a indiqué mardi à l'agence Belga Philippe Verdonck, le CEO de BSCA.

Selon lui, l'incertitude est trop grande quant au fait de savoir s'il y aura mercredi une grève ou non et BSCA ne souhaite pas prendre le risque d'une journée supplémentaire de difficultés pour ses passagers et son personnel. La fermeture de l'aéroport de Charleroi dans le sens des départs mercredi engendre de facto l'annulation de tous les vols au départ et les passagers ont dès lors droit à un remboursement de leur billet ou à un vol alternatif, selon l'analyse de Test Achats. Ils n'ont, par contre, pas droit à une indemnité complémentaire, estime l'organisation de consommateurs.

Deuxième journée de chaos

Mardi, l'aéroport a été à nouveau le théâtre d'une série de débordements après la reconduite du mouvement de grève initié par les agents de sécurité de l'entreprise Security Masters contre la décision de BSCA Security de scinder un marché de sécurité (filtrage des passagers) entre deux prestataires. Selon Philippe Verdonck, cinq policiers présents sur place ont été blessés mardi en tentant de gérer les flux de passagers. "De façon légère ou plus grave, je n'ai pas d'informations à ce sujet", ajoute le CEO.

"BSCA a l'habitude d'offrir un service de qualité. Nous ne voulons pas courir le risque de faire revivre à nos passagers les difficultés des deux derniers jours tant que le sous-traitant d'un de nos sous-traitants, Security Masters, n'a pas réglé le problème qu'il connait avec son personnel", affirme encore Philippe Verdonck.