France: "Retour progressif à la normale" des trains SNCF mercredi

La SNCF prévoit un "retour progressif à la normale" mercredi sur la plupart de ses lignes de train, au lendemain d'une journée de mouvement social interprofessionnel, même si "des perturbations sont néanmoins encore possibles localement", notamment sur certains trains de banlieue et RER en Ile-de-France.

"Les circulations TGV nationales et internationales seront quasi normales, et les circulations Intercités légèrement perturbées", indique la compagnie ferroviaire française dans un communiqué. Mardi, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue partout en France lors d'une journée de "mobilisation et grève" interprofessionnelle pour une hausse des salaires et contre les réquisitions de grévistes dans les raffineries. A la SNCF, l'appel à la grève a été lancé jeudi par la CGT, premier syndicat représentatif, et Sud-Rail, le troisième, pour demander des hausses de salaires et protester contre les réquisitions dans le secteur de l'énergie. Le 6 juillet, la direction de la SNCF avait octroyé une augmentation moyenne de 3,7% pour les petits salaires et 2,2% pour les cadres à l'issue d'une journée de grève qui avait perturbé les départs en vacances d'été.