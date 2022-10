Netflix explose les attentes avec 2,4 millions d'abonnés supplémentaires

(Belga) Netflix a annoncé mardi avoir gagné 2,4 millions d'abonnés supplémentaires pendant le troisième trimestre, un résultat bien au-delà de ses prévisions et une victoire pour le vétéran du streaming qui en avait perdu près d'1,2 million entre janvier et juin.

La plateforme compte désormais plus de 223 millions d'abonnés, explosant donc son record de fin 2021 (221,8 millions). Son titre bondissait d'environ 14% lors des échanges électroniques postérieurs à la clôture de la Bourse de New York. "Après un premier semestre difficile, nous pensons être sur le chemin d'une croissance à nouveau accélérée. La recette, c'est de faire plaisir à nos membres", a assuré le groupe californien dans un communiqué. Il parie désormais sur 227,6 millions d'abonnés au total d'ici la fin de l'année. Netflix va lancer en novembre un nouvel abonnement mensuel moins cher, mais avec publicité, afin d'attirer de nouveaux consommateurs et d'engranger des revenus supplémentaires. (Belga)