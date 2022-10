Washington offre 2 millions de dollars à Cuba après l'ouragan Ian

(Belga) Washington a annoncé mardi allouer deux millions de dollars d'aide d'urgence à Cuba après le passage de l'ouragan Ian, une initiative acceptée par La Havane.

Les Etats-Unis offrent ainsi au peuple cubain de "l'aide humanitaire cruciale" via leur agence de développement international et des "partenaires internationaux de confiance" qui travaillent directement avec les Cubains dont les communautés ont été dévastées par la tempête, a indiqué Ned Price, le porte-parole du département d'Etat, dans un communiqué. "Nous sommes reconnaissants de l'offre d'aide humanitaire des Etats-Unis", a réagi le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez dans un tweet. Ces deux millions de dollars "contribueront à nos efforts de reconstruction et au soutien" apporté aux personnes touchées par l'ouragan, a-t-il ajouté. Le passage de l'ouragan Ian sur Cuba fin septembre avait tué deux personnes, provoqué d'importants dégâts et plongé l'île dans le noir. Se dirigeant ensuite vers les Etats-Unis, Ian avait fait plus d'une centaine de morts dans plusieurs Etats du Sud, dont la Floride, durement frappée. Cuba est un sujet politique sensible aux Etats-Unis, qui abritent une importante communauté d'exilés cubains, notamment en Floride. Joe Biden avait promis lors de son arrivée à la Maison Blanche de revoir la politique américaine à l'égard de Cuba, soumise à un embargo américain depuis 1962, mais a durci son discours après la dure répression par La Havane des manifestations antigouvernementales massives de juillet 2021. (Belga)