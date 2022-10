Ahold Delhaize devient actionnaire de la société de technologie publicitaire Adhese

(Belga) Le groupe Ahold Delhaize, maison-mère des chaînes de supermarchés Delhaize et Albert Heijn, a acquis une participation minoritaire dans la société de technologie publicitaire gantoise Adhese, annonce-t-il mercredi, sans donner de détails financiers.

L'entreprise néerlandaise s'est engagée à accélérer ses investissements dans le développement de capacités de publicité numérique évolutives afin que ses marques puissent établir des relations plus profondes avec leurs clients, en ligne et hors ligne, explique-t-elle. "L'investissement dans Adhese s'inscrit dans cette volonté de proposer aux acheteurs des expériences et des promotions transparentes, hautement personnalisées et pertinentes." Albert Heijn prendra la tête du partenariat mais, par la suite, d'autres marques du groupe, comme Delhaize en Belgique, en bénéficieront également. (Belga)